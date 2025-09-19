Währungen / ATNFW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ATNFW: 180 Life Sciences Corp - Warrant
0.4300 USD 0.0300 (6.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATNFW hat sich für heute um -6.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3600 bis zu einem Hoch von 0.4433 gehandelt.
Verfolgen Sie die 180 Life Sciences Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.3600 0.4433
Jahresspanne
0.0031 0.6180
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4600
- Eröffnung
- 0.4287
- Bid
- 0.4300
- Ask
- 0.4330
- Tief
- 0.3600
- Hoch
- 0.4433
- Volumen
- 713
- Tagesänderung
- -6.52%
- Monatsänderung
- 3259.38%
- 6-Monatsänderung
- 4900.00%
- Jahresänderung
- 4243.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K