ATNFW: 180 Life Sciences Corp - Warrant

0.4300 USD 0.0300 (6.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATNFW hat sich für heute um -6.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3600 bis zu einem Hoch von 0.4433 gehandelt.

Verfolgen Sie die 180 Life Sciences Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.3600 0.4433
Jahresspanne
0.0031 0.6180
Vorheriger Schlusskurs
0.4600
Eröffnung
0.4287
Bid
0.4300
Ask
0.4330
Tief
0.3600
Hoch
0.4433
Volumen
713
Tagesänderung
-6.52%
Monatsänderung
3259.38%
6-Monatsänderung
4900.00%
Jahresänderung
4243.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K