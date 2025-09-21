Dövizler / ATMVR
ATMVR: AlphaVest Acquisition Corp - Right
0.7000 USD 0.0700 (11.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATMVR fiyatı bugün 11.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.6500 ve Yüksek fiyatı olarak 0.8001 aralığında işlem gördü.
AlphaVest Acquisition Corp - Right hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.6500 0.8001
Yıllık aralık
0.0701 0.8001
- Önceki kapanış
- 0.6300
- Açılış
- 0.7000
- Satış
- 0.7000
- Alış
- 0.7030
- Düşük
- 0.6500
- Yüksek
- 0.8001
- Hacim
- 152
- Günlük değişim
- 11.11%
- Aylık değişim
- 84.21%
- 6 aylık değişim
- 201.33%
- Yıllık değişim
- 397.51%
21 Eylül, Pazar