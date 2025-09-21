FiyatlarBölümler
Dövizler / ATMVR
Geri dön - Hisse senetleri

ATMVR: AlphaVest Acquisition Corp - Right

0.7000 USD 0.0700 (11.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATMVR fiyatı bugün 11.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.6500 ve Yüksek fiyatı olarak 0.8001 aralığında işlem gördü.

AlphaVest Acquisition Corp - Right hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.6500 0.8001
Yıllık aralık
0.0701 0.8001
Önceki kapanış
0.6300
Açılış
0.7000
Satış
0.7000
Alış
0.7030
Düşük
0.6500
Yüksek
0.8001
Hacim
152
Günlük değişim
11.11%
Aylık değişim
84.21%
6 aylık değişim
201.33%
Yıllık değişim
397.51%
21 Eylül, Pazar