CotationsSections
Devises / ATMVR
Retour à Actions

ATMVR: AlphaVest Acquisition Corp - Right

0.7000 USD 0.0700 (11.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATMVR a changé de 11.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.6500 et à un maximum de 0.8001.

Suivez la dynamique AlphaVest Acquisition Corp - Right. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.6500 0.8001
Range Annuel
0.0701 0.8001
Clôture Précédente
0.6300
Ouverture
0.7000
Bid
0.7000
Ask
0.7030
Plus Bas
0.6500
Plus Haut
0.8001
Volume
152
Changement quotidien
11.11%
Changement Mensuel
84.21%
Changement à 6 Mois
201.33%
Changement Annuel
397.51%
20 septembre, samedi