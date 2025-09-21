Valute / ATMVR
ATMVR: AlphaVest Acquisition Corp - Right
0.7000 USD 0.0700 (11.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATMVR ha avuto una variazione del 11.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6500 e ad un massimo di 0.8001.
Segui le dinamiche di AlphaVest Acquisition Corp - Right. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.6500 0.8001
Intervallo Annuale
0.0701 0.8001
- Chiusura Precedente
- 0.6300
- Apertura
- 0.7000
- Bid
- 0.7000
- Ask
- 0.7030
- Minimo
- 0.6500
- Massimo
- 0.8001
- Volume
- 152
- Variazione giornaliera
- 11.11%
- Variazione Mensile
- 84.21%
- Variazione Semestrale
- 201.33%
- Variazione Annuale
- 397.51%
21 settembre, domenica