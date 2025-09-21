QuotazioniSezioni
Valute / ATMVR
Tornare a Azioni

ATMVR: AlphaVest Acquisition Corp - Right

0.7000 USD 0.0700 (11.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATMVR ha avuto una variazione del 11.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.6500 e ad un massimo di 0.8001.

Segui le dinamiche di AlphaVest Acquisition Corp - Right. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.6500 0.8001
Intervallo Annuale
0.0701 0.8001
Chiusura Precedente
0.6300
Apertura
0.7000
Bid
0.7000
Ask
0.7030
Minimo
0.6500
Massimo
0.8001
Volume
152
Variazione giornaliera
11.11%
Variazione Mensile
84.21%
Variazione Semestrale
201.33%
Variazione Annuale
397.51%
21 settembre, domenica