ATMVR: AlphaVest Acquisition Corp - Right
0.5800 USD 0.0100 (1.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATMVR за сегодня изменился на -1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.5502, а максимальная — 0.6000.
Следите за динамикой AlphaVest Acquisition Corp - Right. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.5502 0.6000
Годовой диапазон
0.0701 0.6300
- Предыдущее закрытие
- 0.5900
- Open
- 0.5999
- Bid
- 0.5800
- Ask
- 0.5830
- Low
- 0.5502
- High
- 0.6000
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -1.69%
- Месячное изменение
- 52.63%
- 6-месячное изменение
- 149.68%
- Годовое изменение
- 312.22%
