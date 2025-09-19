Währungen / ATMVR
ATMVR: AlphaVest Acquisition Corp - Right
0.7600 USD 0.1300 (20.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATMVR hat sich für heute um 20.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6500 bis zu einem Hoch von 0.8001 gehandelt.
Verfolgen Sie die AlphaVest Acquisition Corp - Right-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.6500 0.8001
Jahresspanne
0.0701 0.8001
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.6300
- Eröffnung
- 0.7000
- Bid
- 0.7600
- Ask
- 0.7630
- Tief
- 0.6500
- Hoch
- 0.8001
- Volumen
- 147
- Tagesänderung
- 20.63%
- Monatsänderung
- 100.00%
- 6-Monatsänderung
- 227.16%
- Jahresänderung
- 440.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K