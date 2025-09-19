KurseKategorien
ATMVR: AlphaVest Acquisition Corp - Right

0.7600 USD 0.1300 (20.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATMVR hat sich für heute um 20.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.6500 bis zu einem Hoch von 0.8001 gehandelt.

Verfolgen Sie die AlphaVest Acquisition Corp - Right-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.6500 0.8001
Jahresspanne
0.0701 0.8001
Vorheriger Schlusskurs
0.6300
Eröffnung
0.7000
Bid
0.7600
Ask
0.7630
Tief
0.6500
Hoch
0.8001
Volumen
147
Tagesänderung
20.63%
Monatsänderung
100.00%
6-Monatsänderung
227.16%
Jahresänderung
440.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K