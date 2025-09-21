FiyatlarBölümler
Dövizler / ATMCR
Geri dön - Hisse senetleri

ATMCR: AlphaTime Acquisition Corp - Right

0.2999 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATMCR fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2943 ve Yüksek fiyatı olarak 0.3000 aralığında işlem gördü.

AlphaTime Acquisition Corp - Right hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.2943 0.3000
Yıllık aralık
0.1101 0.3000
Önceki kapanış
0.2999
Açılış
0.2999
Satış
0.2999
Alış
0.3029
Düşük
0.2943
Yüksek
0.3000
Hacim
10
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
7.11%
6 aylık değişim
65.14%
Yıllık değişim
52.23%
21 Eylül, Pazar