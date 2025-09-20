CotationsSections
ATMCR: AlphaTime Acquisition Corp - Right

0.2999 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATMCR a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2943 et à un maximum de 0.3000.

Suivez la dynamique AlphaTime Acquisition Corp - Right. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.2943 0.3000
Range Annuel
0.1101 0.3000
Clôture Précédente
0.2999
Ouverture
0.2999
Bid
0.2999
Ask
0.3029
Plus Bas
0.2943
Plus Haut
0.3000
Volume
10
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
7.11%
Changement à 6 Mois
65.14%
Changement Annuel
52.23%
20 septembre, samedi