クォートセクション
通貨 / ATMCR
株に戻る

ATMCR: AlphaTime Acquisition Corp - Right

0.2999 USD 0.0099 (3.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATMCRの今日の為替レートは、3.41%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2999の安値と0.2999の高値で取引されました。

AlphaTime Acquisition Corp - Rightダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
0.2999 0.2999
1年のレンジ
0.1101 0.3000
以前の終値
0.2900
始値
0.2999
買値
0.2999
買値
0.3029
安値
0.2999
高値
0.2999
出来高
1
1日の変化
3.41%
1ヶ月の変化
7.11%
6ヶ月の変化
65.14%
1年の変化
52.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K