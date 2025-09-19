通貨 / ATMCR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ATMCR: AlphaTime Acquisition Corp - Right
0.2999 USD 0.0099 (3.41%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATMCRの今日の為替レートは、3.41%変化しました。日中、通貨は1あたり0.2999の安値と0.2999の高値で取引されました。
AlphaTime Acquisition Corp - Rightダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
0.2999 0.2999
1年のレンジ
0.1101 0.3000
- 以前の終値
- 0.2900
- 始値
- 0.2999
- 買値
- 0.2999
- 買値
- 0.3029
- 安値
- 0.2999
- 高値
- 0.2999
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 3.41%
- 1ヶ月の変化
- 7.11%
- 6ヶ月の変化
- 65.14%
- 1年の変化
- 52.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K