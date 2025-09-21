QuotazioniSezioni
ATMCR: AlphaTime Acquisition Corp - Right

0.2999 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATMCR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2943 e ad un massimo di 0.3000.

Segui le dinamiche di AlphaTime Acquisition Corp - Right. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.2943 0.3000
Intervallo Annuale
0.1101 0.3000
Chiusura Precedente
0.2999
Apertura
0.2999
Bid
0.2999
Ask
0.3029
Minimo
0.2943
Massimo
0.3000
Volume
10
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
7.11%
Variazione Semestrale
65.14%
Variazione Annuale
52.23%
21 settembre, domenica