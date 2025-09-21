Valute / ATMCR
ATMCR: AlphaTime Acquisition Corp - Right
0.2999 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATMCR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2943 e ad un massimo di 0.3000.
Segui le dinamiche di AlphaTime Acquisition Corp - Right. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.2943 0.3000
Intervallo Annuale
0.1101 0.3000
- Chiusura Precedente
- 0.2999
- Apertura
- 0.2999
- Bid
- 0.2999
- Ask
- 0.3029
- Minimo
- 0.2943
- Massimo
- 0.3000
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 7.11%
- Variazione Semestrale
- 65.14%
- Variazione Annuale
- 52.23%
21 settembre, domenica