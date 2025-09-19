Währungen / ATMCR
ATMCR: AlphaTime Acquisition Corp - Right
0.2948 USD 0.0051 (1.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATMCR hat sich für heute um -1.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2943 bis zu einem Hoch von 0.3000 gehandelt.
Verfolgen Sie die AlphaTime Acquisition Corp - Right-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.2943 0.3000
Jahresspanne
0.1101 0.3000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2999
- Eröffnung
- 0.2999
- Bid
- 0.2948
- Ask
- 0.2978
- Tief
- 0.2943
- Hoch
- 0.3000
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -1.70%
- Monatsänderung
- 5.29%
- 6-Monatsänderung
- 62.33%
- Jahresänderung
- 49.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K