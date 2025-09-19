KurseKategorien
Währungen / ATMCR
ATMCR: AlphaTime Acquisition Corp - Right

0.2948 USD 0.0051 (1.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATMCR hat sich für heute um -1.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2943 bis zu einem Hoch von 0.3000 gehandelt.

Verfolgen Sie die AlphaTime Acquisition Corp - Right-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.2943 0.3000
Jahresspanne
0.1101 0.3000
Vorheriger Schlusskurs
0.2999
Eröffnung
0.2999
Bid
0.2948
Ask
0.2978
Tief
0.2943
Hoch
0.3000
Volumen
9
Tagesänderung
-1.70%
Monatsänderung
5.29%
6-Monatsänderung
62.33%
Jahresänderung
49.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K