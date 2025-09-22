FiyatlarBölümler
ARVR
ARVR: First Trust Indxx Metaverse ETF

50.03 USD 0.66 (1.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ARVR fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.03 ve Yüksek fiyatı olarak 50.03 aralığında işlem gördü.

First Trust Indxx Metaverse ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
50.03 50.03
Yıllık aralık
34.08 50.03
Önceki kapanış
49.37
Açılış
50.03
Satış
50.03
Alış
50.33
Düşük
50.03
Yüksek
50.03
Hacim
1
Günlük değişim
1.34%
Aylık değişim
5.77%
6 aylık değişim
30.87%
Yıllık değişim
34.92%
