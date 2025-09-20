CotationsSections
ARVR: First Trust Indxx Metaverse ETF

50.03 USD 0.66 (1.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARVR a changé de 1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.03 et à un maximum de 50.03.

Suivez la dynamique First Trust Indxx Metaverse ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
50.03 50.03
Range Annuel
34.08 50.03
Clôture Précédente
49.37
Ouverture
50.03
Bid
50.03
Ask
50.33
Plus Bas
50.03
Plus Haut
50.03
Volume
1
Changement quotidien
1.34%
Changement Mensuel
5.77%
Changement à 6 Mois
30.87%
Changement Annuel
34.92%
20 septembre, samedi