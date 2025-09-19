Währungen / ARVR
ARVR: First Trust Indxx Metaverse ETF
45.10 USD 0.05 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARVR hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.10 bis zu einem Hoch von 45.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Indxx Metaverse ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
45.10 45.10
Jahresspanne
34.08 49.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.05
- Eröffnung
- 45.10
- Bid
- 45.10
- Ask
- 45.40
- Tief
- 45.10
- Hoch
- 45.10
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- -4.65%
- 6-Monatsänderung
- 17.97%
- Jahresänderung
- 21.63%
