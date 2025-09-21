Valute / ARVR
ARVR: First Trust Indxx Metaverse ETF
50.03 USD 0.66 (1.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARVR ha avuto una variazione del 1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.03 e ad un massimo di 50.03.
Segui le dinamiche di First Trust Indxx Metaverse ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
50.03 50.03
Intervallo Annuale
34.08 50.03
- Chiusura Precedente
- 49.37
- Apertura
- 50.03
- Bid
- 50.03
- Ask
- 50.33
- Minimo
- 50.03
- Massimo
- 50.03
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.34%
- Variazione Mensile
- 5.77%
- Variazione Semestrale
- 30.87%
- Variazione Annuale
- 34.92%
21 settembre, domenica