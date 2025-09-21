QuotazioniSezioni
Valute / ARVR
Tornare a Azioni

ARVR: First Trust Indxx Metaverse ETF

50.03 USD 0.66 (1.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARVR ha avuto una variazione del 1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.03 e ad un massimo di 50.03.

Segui le dinamiche di First Trust Indxx Metaverse ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
50.03 50.03
Intervallo Annuale
34.08 50.03
Chiusura Precedente
49.37
Apertura
50.03
Bid
50.03
Ask
50.33
Minimo
50.03
Massimo
50.03
Volume
1
Variazione giornaliera
1.34%
Variazione Mensile
5.77%
Variazione Semestrale
30.87%
Variazione Annuale
34.92%
21 settembre, domenica