ARVR: First Trust Indxx Metaverse ETF

45.10 USD 0.05 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARVRの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり45.10の安値と45.10の高値で取引されました。

First Trust Indxx Metaverse ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
45.10 45.10
1年のレンジ
34.08 49.37
以前の終値
45.05
始値
45.10
買値
45.10
買値
45.40
安値
45.10
高値
45.10
出来高
1
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
-4.65%
6ヶ月の変化
17.97%
1年の変化
21.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K