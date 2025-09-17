КотировкиРазделы
ARVR: First Trust Indxx Metaverse ETF

45.10 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARVR за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.10, а максимальная — 45.10.

Следите за динамикой First Trust Indxx Metaverse ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
45.10 45.10
Годовой диапазон
34.08 49.37
Предыдущее закрытие
45.05
Open
45.10
Bid
45.10
Ask
45.40
Low
45.10
High
45.10
Объем
1
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
-4.65%
6-месячное изменение
17.97%
Годовое изменение
21.63%
