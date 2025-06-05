Dövizler / ARBK
ARBK: Argo Blockchain plc - American Depositary Shares
0.28 USD 0.01 (3.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARBK fiyatı bugün 3.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.26 ve Yüksek fiyatı olarak 0.28 aralığında işlem gördü.
Argo Blockchain plc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ARBK haberleri
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- Argo Blockchain shareholders approve most resolutions at AGM
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Argo Blockchain announces restructuring plan amid financial uncertainty
- Argo Blockchain schedules AGM for June 30 in London
Günlük aralık
0.26 0.28
Yıllık aralık
0.15 1.55
- Önceki kapanış
- 0.27
- Açılış
- 0.27
- Satış
- 0.28
- Alış
- 0.58
- Düşük
- 0.26
- Yüksek
- 0.28
- Hacim
- 512
- Günlük değişim
- 3.70%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- -17.65%
- Yıllık değişim
- -76.86%
21 Eylül, Pazar