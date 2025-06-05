Валюты / ARBK
ARBK: Argo Blockchain plc - American Depositary Shares
0.26 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARBK за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.25, а максимальная — 0.27.
Следите за динамикой Argo Blockchain plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.25 0.27
Годовой диапазон
0.15 1.55
- Предыдущее закрытие
- 0.26
- Open
- 0.27
- Bid
- 0.26
- Ask
- 0.56
- Low
- 0.25
- High
- 0.27
- Объем
- 276
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -7.14%
- 6-месячное изменение
- -23.53%
- Годовое изменение
- -78.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.