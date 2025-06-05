Valute / ARBK
ARBK: Argo Blockchain plc - American Depositary Shares
0.28 USD 0.01 (3.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARBK ha avuto una variazione del 3.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.26 e ad un massimo di 0.28.
Segui le dinamiche di Argo Blockchain plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.26 0.28
Intervallo Annuale
0.15 1.55
- Chiusura Precedente
- 0.27
- Apertura
- 0.27
- Bid
- 0.28
- Ask
- 0.58
- Minimo
- 0.26
- Massimo
- 0.28
- Volume
- 512
- Variazione giornaliera
- 3.70%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -17.65%
- Variazione Annuale
- -76.86%
21 settembre, domenica