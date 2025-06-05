Moedas / ARBK
ARBK: Argo Blockchain plc - American Depositary Shares
0.27 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARBK para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.26 e o mais alto foi 0.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Argo Blockchain plc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ARBK Notícias
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- Argo Blockchain shareholders approve most resolutions at AGM
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Argo Blockchain announces restructuring plan amid financial uncertainty
- Argo Blockchain schedules AGM for June 30 in London
Faixa diária
0.26 0.29
Faixa anual
0.15 1.55
- Fechamento anterior
- 0.27
- Open
- 0.29
- Bid
- 0.27
- Ask
- 0.57
- Low
- 0.26
- High
- 0.29
- Volume
- 532
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -3.57%
- Mudança de 6 meses
- -20.59%
- Mudança anual
- -77.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh