ARBK: Argo Blockchain plc - American Depositary Shares
0.27 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARBK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.26 bis zu einem Hoch von 0.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Argo Blockchain plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ARBK News
Tagesspanne
0.26 0.29
Jahresspanne
0.15 1.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.27
- Eröffnung
- 0.29
- Bid
- 0.27
- Ask
- 0.57
- Tief
- 0.26
- Hoch
- 0.29
- Volumen
- 595
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -3.57%
- 6-Monatsänderung
- -20.59%
- Jahresänderung
- -77.69%
