ARBK: Argo Blockchain plc - American Depositary Shares
0.27 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARBKの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.26の安値と0.29の高値で取引されました。
Argo Blockchain plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARBK News
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- Argo Blockchain shareholders approve most resolutions at AGM
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Argo Blockchain announces restructuring plan amid financial uncertainty
- Argo Blockchain schedules AGM for June 30 in London
1日のレンジ
0.26 0.29
1年のレンジ
0.15 1.55
- 以前の終値
- 0.27
- 始値
- 0.29
- 買値
- 0.27
- 買値
- 0.57
- 安値
- 0.26
- 高値
- 0.29
- 出来高
- 595
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -3.57%
- 6ヶ月の変化
- -20.59%
- 1年の変化
- -77.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K