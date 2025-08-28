FiyatlarBölümler
APLM
APLM: Apollomics Inc - Class A

18.43 USD 6.25 (51.31%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APLM fiyatı bugün 51.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.60 ve Yüksek fiyatı olarak 20.98 aralığında işlem gördü.

Apollomics Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12.60 20.98
Yıllık aralık
3.68 35.00
Önceki kapanış
12.18
Açılış
12.60
Satış
18.43
Alış
18.73
Düşük
12.60
Yüksek
20.98
Hacim
1.552 K
Günlük değişim
51.31%
Aylık değişim
367.77%
6 aylık değişim
183.10%
Yıllık değişim
31.64%
21 Eylül, Pazar