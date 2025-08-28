QuotazioniSezioni
APLM: Apollomics Inc - Class A

18.43 USD 6.25 (51.31%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APLM ha avuto una variazione del 51.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.60 e ad un massimo di 20.98.

Segui le dinamiche di Apollomics Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.60 20.98
Intervallo Annuale
3.68 35.00
Chiusura Precedente
12.18
Apertura
12.60
Bid
18.43
Ask
18.73
Minimo
12.60
Massimo
20.98
Volume
1.552 K
Variazione giornaliera
51.31%
Variazione Mensile
367.77%
Variazione Semestrale
183.10%
Variazione Annuale
31.64%
