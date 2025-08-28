Valute / APLM
APLM: Apollomics Inc - Class A
18.43 USD 6.25 (51.31%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APLM ha avuto una variazione del 51.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.60 e ad un massimo di 20.98.
Segui le dinamiche di Apollomics Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.60 20.98
Intervallo Annuale
3.68 35.00
- Chiusura Precedente
- 12.18
- Apertura
- 12.60
- Bid
- 18.43
- Ask
- 18.73
- Minimo
- 12.60
- Massimo
- 20.98
- Volume
- 1.552 K
- Variazione giornaliera
- 51.31%
- Variazione Mensile
- 367.77%
- Variazione Semestrale
- 183.10%
- Variazione Annuale
- 31.64%
21 settembre, domenica