CotationsSections
Devises / APLM
Retour à Actions

APLM: Apollomics Inc - Class A

18.43 USD 6.25 (51.31%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de APLM a changé de 51.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.60 et à un maximum de 20.98.

Suivez la dynamique Apollomics Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APLM Nouvelles

Range quotidien
12.60 20.98
Range Annuel
3.68 35.00
Clôture Précédente
12.18
Ouverture
12.60
Bid
18.43
Ask
18.73
Plus Bas
12.60
Plus Haut
20.98
Volume
1.552 K
Changement quotidien
51.31%
Changement Mensuel
367.77%
Changement à 6 Mois
183.10%
Changement Annuel
31.64%
20 septembre, samedi