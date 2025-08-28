クォートセクション
通貨 / APLM
APLM: Apollomics Inc - Class A

18.43 USD 6.25 (51.31%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

APLMの今日の為替レートは、51.31%変化しました。日中、通貨は1あたり12.60の安値と20.98の高値で取引されました。

Apollomics Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
12.60 20.98
1年のレンジ
3.68 35.00
以前の終値
12.18
始値
12.60
買値
18.43
買値
18.73
安値
12.60
高値
20.98
出来高
1.552 K
1日の変化
51.31%
1ヶ月の変化
367.77%
6ヶ月の変化
183.10%
1年の変化
31.64%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K