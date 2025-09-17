Курс APLM за сегодня изменился на 31.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.00, а максимальная — 12.50.

Следите за динамикой Apollomics Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.