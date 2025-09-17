КотировкиРазделы
APLM: Apollomics Inc - Class A

12.18 USD 2.89 (31.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APLM за сегодня изменился на 31.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.00, а максимальная — 12.50.

Следите за динамикой Apollomics Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.00 12.50
Годовой диапазон
3.68 35.00
Предыдущее закрытие
9.29
Open
9.00
Bid
12.18
Ask
12.48
Low
9.00
High
12.50
Объем
413
Дневное изменение
31.11%
Месячное изменение
209.14%
6-месячное изменение
87.10%
Годовое изменение
-13.00%
