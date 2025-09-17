Валюты / APLM
APLM: Apollomics Inc - Class A
12.18 USD 2.89 (31.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APLM за сегодня изменился на 31.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.00, а максимальная — 12.50.
Следите за динамикой Apollomics Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.00 12.50
Годовой диапазон
3.68 35.00
- Предыдущее закрытие
- 9.29
- Open
- 9.00
- Bid
- 12.18
- Ask
- 12.48
- Low
- 9.00
- High
- 12.50
- Объем
- 413
- Дневное изменение
- 31.11%
- Месячное изменение
- 209.14%
- 6-месячное изменение
- 87.10%
- Годовое изменение
- -13.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.