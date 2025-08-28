KurseKategorien
APLM: Apollomics Inc - Class A

18.43 USD 6.25 (51.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APLM hat sich für heute um 51.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.60 bis zu einem Hoch von 20.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Apollomics Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
12.60 20.98
Jahresspanne
3.68 35.00
Vorheriger Schlusskurs
12.18
Eröffnung
12.60
Bid
18.43
Ask
18.73
Tief
12.60
Hoch
20.98
Volumen
1.552 K
Tagesänderung
51.31%
Monatsänderung
367.77%
6-Monatsänderung
183.10%
Jahresänderung
31.64%
