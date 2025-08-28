Währungen / APLM
APLM: Apollomics Inc - Class A
18.43 USD 6.25 (51.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APLM hat sich für heute um 51.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.60 bis zu einem Hoch von 20.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apollomics Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.60 20.98
Jahresspanne
3.68 35.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.18
- Eröffnung
- 12.60
- Bid
- 18.43
- Ask
- 18.73
- Tief
- 12.60
- Hoch
- 20.98
- Volumen
- 1.552 K
- Tagesänderung
- 51.31%
- Monatsänderung
- 367.77%
- 6-Monatsänderung
- 183.10%
- Jahresänderung
- 31.64%
