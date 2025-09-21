Dövizler / AMPGW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AMPGW: Amplitech Group Inc - Warrants
0.4349 USD 0.0051 (1.16%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMPGW fiyatı bugün -1.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.4010 ve Yüksek fiyatı olarak 0.4350 aralığında işlem gördü.
Amplitech Group Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.4010 0.4350
Yıllık aralık
0.0104 1.4800
- Önceki kapanış
- 0.4400
- Açılış
- 0.4038
- Satış
- 0.4349
- Alış
- 0.4379
- Düşük
- 0.4010
- Yüksek
- 0.4350
- Hacim
- 12
- Günlük değişim
- -1.16%
- Aylık değişim
- 9.38%
- 6 aylık değişim
- 31.67%
- Yıllık değişim
- 1142.57%
21 Eylül, Pazar