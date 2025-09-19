Währungen / AMPGW
AMPGW: Amplitech Group Inc - Warrants
0.4319 USD 0.0081 (1.84%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMPGW hat sich für heute um -1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4038 bis zu einem Hoch von 0.4350 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplitech Group Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.4038 0.4350
Jahresspanne
0.0104 1.4800
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.4400
- Eröffnung
- 0.4038
- Bid
- 0.4319
- Ask
- 0.4349
- Tief
- 0.4038
- Hoch
- 0.4350
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -1.84%
- Monatsänderung
- 8.63%
- 6-Monatsänderung
- 30.76%
- Jahresänderung
- 1134.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K