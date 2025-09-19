KurseKategorien
AMPGW: Amplitech Group Inc - Warrants

0.4319 USD 0.0081 (1.84%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMPGW hat sich für heute um -1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.4038 bis zu einem Hoch von 0.4350 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amplitech Group Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.4038 0.4350
Jahresspanne
0.0104 1.4800
Vorheriger Schlusskurs
0.4400
Eröffnung
0.4038
Bid
0.4319
Ask
0.4349
Tief
0.4038
Hoch
0.4350
Volumen
7
Tagesänderung
-1.84%
Monatsänderung
8.63%
6-Monatsänderung
30.76%
Jahresänderung
1134.00%
