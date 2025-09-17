Валюты / AMPGW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AMPGW: Amplitech Group Inc - Warrants
0.4400 USD 0.0200 (4.76%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMPGW за сегодня изменился на 4.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3500, а максимальная — 0.4448.
Следите за динамикой Amplitech Group Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.3500 0.4448
Годовой диапазон
0.0104 1.4800
- Предыдущее закрытие
- 0.4200
- Open
- 0.3500
- Bid
- 0.4400
- Ask
- 0.4430
- Low
- 0.3500
- High
- 0.4448
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 4.76%
- Месячное изменение
- 10.66%
- 6-месячное изменение
- 33.21%
- Годовое изменение
- 1157.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.