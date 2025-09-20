CotationsSections
AMPGW: Amplitech Group Inc - Warrants

0.4349 USD 0.0051 (1.16%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMPGW a changé de -1.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.4010 et à un maximum de 0.4350.

Suivez la dynamique Amplitech Group Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.4010 0.4350
Range Annuel
0.0104 1.4800
Clôture Précédente
0.4400
Ouverture
0.4038
Bid
0.4349
Ask
0.4379
Plus Bas
0.4010
Plus Haut
0.4350
Volume
12
Changement quotidien
-1.16%
Changement Mensuel
9.38%
Changement à 6 Mois
31.67%
Changement Annuel
1142.57%
20 septembre, samedi