AMPGW: Amplitech Group Inc - Warrants
0.4349 USD 0.0051 (1.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMPGW ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4010 e ad un massimo di 0.4350.
Segui le dinamiche di Amplitech Group Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.4010 0.4350
Intervallo Annuale
0.0104 1.4800
- Chiusura Precedente
- 0.4400
- Apertura
- 0.4038
- Bid
- 0.4349
- Ask
- 0.4379
- Minimo
- 0.4010
- Massimo
- 0.4350
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- -1.16%
- Variazione Mensile
- 9.38%
- Variazione Semestrale
- 31.67%
- Variazione Annuale
- 1142.57%
21 settembre, domenica