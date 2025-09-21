QuotazioniSezioni
Valute / AMPGW
Tornare a Azioni

AMPGW: Amplitech Group Inc - Warrants

0.4349 USD 0.0051 (1.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMPGW ha avuto una variazione del -1.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.4010 e ad un massimo di 0.4350.

Segui le dinamiche di Amplitech Group Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.4010 0.4350
Intervallo Annuale
0.0104 1.4800
Chiusura Precedente
0.4400
Apertura
0.4038
Bid
0.4349
Ask
0.4379
Minimo
0.4010
Massimo
0.4350
Volume
12
Variazione giornaliera
-1.16%
Variazione Mensile
9.38%
Variazione Semestrale
31.67%
Variazione Annuale
1142.57%
21 settembre, domenica