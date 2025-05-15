Dövizler / AIXI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AIXI: XIAO-I Corporation - American Depositary Shares
1.76 USD 0.05 (2.92%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIXI fiyatı bugün 2.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.65 ve Yüksek fiyatı olarak 1.77 aralığında işlem gördü.
XIAO-I Corporation - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIXI haberleri
- Xiao-I, küresel bankacılık deviyle stratejik ortaklığını yeniledi
- Xiao-I renews strategic partnership with global banking giant
- Xiao-I renews AI partnership with multinational fashion retailer
- Xiao-I renews AI service contract with Chinese mutual fund manager
- Xiao-I Corporation Announces Strong 2024 Results: Revenue Up 19% with Path to Profitability in 2025
Günlük aralık
1.65 1.77
Yıllık aralık
1.30 8.50
- Önceki kapanış
- 1.71
- Açılış
- 1.73
- Satış
- 1.76
- Alış
- 2.06
- Düşük
- 1.65
- Yüksek
- 1.77
- Hacim
- 297
- Günlük değişim
- 2.92%
- Aylık değişim
- 10.69%
- 6 aylık değişim
- -58.97%
- Yıllık değişim
- -67.94%
21 Eylül, Pazar