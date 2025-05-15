QuotazioniSezioni
Valute / AIXI
AIXI: XIAO-I Corporation - American Depositary Shares

1.76 USD 0.05 (2.92%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIXI ha avuto una variazione del 2.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.65 e ad un massimo di 1.77.

Segui le dinamiche di XIAO-I Corporation - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
1.65 1.77
Intervallo Annuale
1.30 8.50
Chiusura Precedente
1.71
Apertura
1.73
Bid
1.76
Ask
2.06
Minimo
1.65
Massimo
1.77
Volume
297
Variazione giornaliera
2.92%
Variazione Mensile
10.69%
Variazione Semestrale
-58.97%
Variazione Annuale
-67.94%
21 settembre, domenica