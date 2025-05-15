Valute / AIXI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AIXI: XIAO-I Corporation - American Depositary Shares
1.76 USD 0.05 (2.92%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIXI ha avuto una variazione del 2.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.65 e ad un massimo di 1.77.
Segui le dinamiche di XIAO-I Corporation - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIXI News
- Xiao-I rinnova la partnership strategica con un gigante bancario globale
- Xiao-I renews strategic partnership with global banking giant
- Xiao-I renews AI partnership with multinational fashion retailer
- Xiao-I renews AI service contract with Chinese mutual fund manager
- Xiao-I Corporation Announces Strong 2024 Results: Revenue Up 19% with Path to Profitability in 2025
Intervallo Giornaliero
1.65 1.77
Intervallo Annuale
1.30 8.50
- Chiusura Precedente
- 1.71
- Apertura
- 1.73
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Minimo
- 1.65
- Massimo
- 1.77
- Volume
- 297
- Variazione giornaliera
- 2.92%
- Variazione Mensile
- 10.69%
- Variazione Semestrale
- -58.97%
- Variazione Annuale
- -67.94%
21 settembre, domenica