AIXI: XIAO-I Corporation - American Depositary Shares
1.66 USD 0.06 (3.75%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AIXI de hoy ha cambiado un 3.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.53, mientras que el máximo ha alcanzado 1.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas XIAO-I Corporation - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIXI News
- Xiao-I renueva alianza estratégica con gigante bancario global
- Xiao-I renews AI partnership with multinational fashion retailer
- Xiao-I renews AI service contract with Chinese mutual fund manager
- Xiao-I Corporation Announces Strong 2024 Results: Revenue Up 19% with Path to Profitability in 2025
Rango diario
1.53 1.72
Rango anual
1.30 8.50
- Cierres anteriores
- 1.60
- Open
- 1.64
- Bid
- 1.66
- Ask
- 1.96
- Low
- 1.53
- High
- 1.72
- Volumen
- 443
- Cambio diario
- 3.75%
- Cambio mensual
- 4.40%
- Cambio a 6 meses
- -61.31%
- Cambio anual
- -69.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B