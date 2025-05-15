Währungen / AIXI
AIXI: XIAO-I Corporation - American Depositary Shares
1.76 USD 0.05 (2.92%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIXI hat sich für heute um 2.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.65 bis zu einem Hoch von 1.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die XIAO-I Corporation - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AIXI News
- KI-Spezialist Xiao-I setzt Partnerschaft mit globaler Großbank fort
- Xiao-I renews strategic partnership with global banking giant
- Xiao-I renews AI partnership with multinational fashion retailer
- Xiao-I renews AI service contract with Chinese mutual fund manager
- Xiao-I Corporation Announces Strong 2024 Results: Revenue Up 19% with Path to Profitability in 2025
Tagesspanne
1.65 1.76
Jahresspanne
1.30 8.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.71
- Eröffnung
- 1.73
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Tief
- 1.65
- Hoch
- 1.76
- Volumen
- 186
- Tagesänderung
- 2.92%
- Monatsänderung
- 10.69%
- 6-Monatsänderung
- -58.97%
- Jahresänderung
- -67.94%
