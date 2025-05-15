Moedas / AIXI
AIXI: XIAO-I Corporation - American Depositary Shares
1.71 USD 0.05 (3.01%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIXI para hoje mudou para 3.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.62 e o mais alto foi 1.73.
Veja a dinâmica do par de moedas XIAO-I Corporation - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AIXI Notícias
Faixa diária
1.62 1.73
Faixa anual
1.30 8.50
- Fechamento anterior
- 1.66
- Open
- 1.69
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Low
- 1.62
- High
- 1.73
- Volume
- 275
- Mudança diária
- 3.01%
- Mudança mensal
- 7.55%
- Mudança de 6 meses
- -60.14%
- Mudança anual
- -68.85%
