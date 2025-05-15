クォートセクション
通貨 / AIXI
株に戻る

AIXI: XIAO-I Corporation - American Depositary Shares

1.71 USD 0.05 (3.01%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AIXIの今日の為替レートは、3.01%変化しました。日中、通貨は1あたり1.62の安値と1.73の高値で取引されました。

XIAO-I Corporation - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIXI News

1日のレンジ
1.62 1.73
1年のレンジ
1.30 8.50
以前の終値
1.66
始値
1.69
買値
1.71
買値
2.01
安値
1.62
高値
1.73
出来高
373
1日の変化
3.01%
1ヶ月の変化
7.55%
6ヶ月の変化
-60.14%
1年の変化
-68.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K