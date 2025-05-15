通貨 / AIXI
AIXI: XIAO-I Corporation - American Depositary Shares
1.71 USD 0.05 (3.01%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AIXIの今日の為替レートは、3.01%変化しました。日中、通貨は1あたり1.62の安値と1.73の高値で取引されました。
XIAO-I Corporation - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AIXI News
- シャオアイ、グローバル銀行大手との戦略的パートナーシップを更新
- Xiao-I renews strategic partnership with global banking giant
- Xiao-I renews AI partnership with multinational fashion retailer
- Xiao-I renews AI service contract with Chinese mutual fund manager
- Xiao-I Corporation Announces Strong 2024 Results: Revenue Up 19% with Path to Profitability in 2025
1日のレンジ
1.62 1.73
1年のレンジ
1.30 8.50
- 以前の終値
- 1.66
- 始値
- 1.69
- 買値
- 1.71
- 買値
- 2.01
- 安値
- 1.62
- 高値
- 1.73
- 出来高
- 373
- 1日の変化
- 3.01%
- 1ヶ月の変化
- 7.55%
- 6ヶ月の変化
- -60.14%
- 1年の変化
- -68.85%
