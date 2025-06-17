Dövizler / AIP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AIP: Arteris Inc
9.87 USD 0.42 (4.08%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AIP fiyatı bugün -4.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.85 ve Yüksek fiyatı olarak 10.40 aralığında işlem gördü.
Arteris Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIP haberleri
- Arteris (AIP) Başkan Yardımcısı Alpern 88.805 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Arteris (AIP) VP Alpern sells $88,805 in shares
- Alpern, Arteris VP, sells $2.3k in AIP stock
- Hawkins, Arteris CFO, sells $3.9k in AIP stock
- Arteris CEO Janac sells $11k in shares
- Arteris joins UALink Consortium to advance AI accelerator standards
- Arteris, Inc. (AIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Analyst Warns AMD Stock Has ‘Run Ahead of Itself’ - TipRanks.com
- Arteris, Inc. (AIP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Arteris Q2 2025 presentation: Revenue up 13%, stock surges 50% on AI momentum
- AMD Stock Slides As Chipmaker Posts In-Line Earnings
- Arteris earnings missed, revenue topped estimates
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hawkins, Arteris CFO, sells $51k in AIP stock
- Arteris Stock Surges After AMD Licenses FlexGen For Next-Generation AI Chiplet Design - Arteris (NASDAQ:AIP)
- Arteris stock soars after AMD licenses FlexGen IP for AI chiplet design
- Arteris (AIP) Moves 12.2% Higher: Will This Strength Last?
- Whalechip licenses Arteris FlexNoC 5 IP for near-memory computing ASIC
- Arteris director Raza sells $198k in AIP stock
- Arteris (AIP) CFO Hawkins sells $108k in stock
- Opinion: Forget the ‘Magnificent Seven’ — these 7 cheap tech and AI stocks are better buys right now
- Arteris Accelerates AI-Driven Silicon Innovation with Expanded Multi-Die Solution
Günlük aralık
9.85 10.40
Yıllık aralık
5.46 12.64
- Önceki kapanış
- 10.29
- Açılış
- 10.35
- Satış
- 9.87
- Alış
- 10.17
- Düşük
- 9.85
- Yüksek
- 10.40
- Hacim
- 1.052 K
- Günlük değişim
- -4.08%
- Aylık değişim
- 9.67%
- 6 aylık değişim
- 44.09%
- Yıllık değişim
- 29.70%
21 Eylül, Pazar