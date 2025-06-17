Währungen / AIP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AIP: Arteris Inc
10.14 USD 0.15 (1.46%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIP hat sich für heute um -1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.11 bis zu einem Hoch von 10.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arteris Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIP News
- Insider-Verkauf bei Arteris: Vizepräsident Alpern veräußert Aktien im Wert von 88.805 $
- Arteris (AIP) VP Alpern sells $88,805 in shares
- Alpern, Arteris VP, sells $2.3k in AIP stock
- Hawkins, Arteris CFO, sells $3.9k in AIP stock
- Arteris CEO Janac sells $11k in shares
- Arteris joins UALink Consortium to advance AI accelerator standards
- Arteris, Inc. (AIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Analyst Warns AMD Stock Has ‘Run Ahead of Itself’ - TipRanks.com
- Arteris, Inc. (AIP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Arteris Q2 2025 presentation: Revenue up 13%, stock surges 50% on AI momentum
- AMD Stock Slides As Chipmaker Posts In-Line Earnings
- Arteris earnings missed, revenue topped estimates
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hawkins, Arteris CFO, sells $51k in AIP stock
- Arteris Stock Surges After AMD Licenses FlexGen For Next-Generation AI Chiplet Design - Arteris (NASDAQ:AIP)
- Arteris stock soars after AMD licenses FlexGen IP for AI chiplet design
- Arteris (AIP) Moves 12.2% Higher: Will This Strength Last?
- Whalechip licenses Arteris FlexNoC 5 IP for near-memory computing ASIC
- Arteris director Raza sells $198k in AIP stock
- Arteris (AIP) CFO Hawkins sells $108k in stock
- Opinion: Forget the ‘Magnificent Seven’ — these 7 cheap tech and AI stocks are better buys right now
- Arteris Accelerates AI-Driven Silicon Innovation with Expanded Multi-Die Solution
Tagesspanne
10.11 10.40
Jahresspanne
5.46 12.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.29
- Eröffnung
- 10.35
- Bid
- 10.14
- Ask
- 10.44
- Tief
- 10.11
- Hoch
- 10.40
- Volumen
- 153
- Tagesänderung
- -1.46%
- Monatsänderung
- 12.67%
- 6-Monatsänderung
- 48.03%
- Jahresänderung
- 33.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K