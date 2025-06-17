Devises / AIP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AIP: Arteris Inc
9.87 USD 0.42 (4.08%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AIP a changé de -4.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.85 et à un maximum de 10.40.
Suivez la dynamique Arteris Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIP Nouvelles
- Le vice-président d’Arteris (AIP) Alpern vend des actions pour 88.805€
- Arteris (AIP) VP Alpern sells $88,805 in shares
- Alpern, Arteris VP, sells $2.3k in AIP stock
- Hawkins, Arteris CFO, sells $3.9k in AIP stock
- Arteris CEO Janac sells $11k in shares
- Arteris joins UALink Consortium to advance AI accelerator standards
- Arteris, Inc. (AIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Analyst Warns AMD Stock Has ‘Run Ahead of Itself’ - TipRanks.com
- Arteris, Inc. (AIP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Arteris Q2 2025 presentation: Revenue up 13%, stock surges 50% on AI momentum
- AMD Stock Slides As Chipmaker Posts In-Line Earnings
- Arteris earnings missed, revenue topped estimates
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hawkins, Arteris CFO, sells $51k in AIP stock
- Arteris Stock Surges After AMD Licenses FlexGen For Next-Generation AI Chiplet Design - Arteris (NASDAQ:AIP)
- Arteris stock soars after AMD licenses FlexGen IP for AI chiplet design
- Arteris (AIP) Moves 12.2% Higher: Will This Strength Last?
- Whalechip licenses Arteris FlexNoC 5 IP for near-memory computing ASIC
- Arteris director Raza sells $198k in AIP stock
- Arteris (AIP) CFO Hawkins sells $108k in stock
- Opinion: Forget the ‘Magnificent Seven’ — these 7 cheap tech and AI stocks are better buys right now
- Arteris Accelerates AI-Driven Silicon Innovation with Expanded Multi-Die Solution
Range quotidien
9.85 10.40
Range Annuel
5.46 12.64
- Clôture Précédente
- 10.29
- Ouverture
- 10.35
- Bid
- 9.87
- Ask
- 10.17
- Plus Bas
- 9.85
- Plus Haut
- 10.40
- Volume
- 1.052 K
- Changement quotidien
- -4.08%
- Changement Mensuel
- 9.67%
- Changement à 6 Mois
- 44.09%
- Changement Annuel
- 29.70%
20 septembre, samedi