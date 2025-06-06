Валюты / AIP
AIP: Arteris Inc
9.13 USD 0.20 (2.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIP за сегодня изменился на 2.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.75, а максимальная — 9.21.
Следите за динамикой Arteris Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AIP
- Alpern, Arteris VP, sells $2.3k in AIP stock
- Hawkins, Arteris CFO, sells $3.9k in AIP stock
- Arteris CEO Janac sells $11k in shares
- Arteris joins UALink Consortium to advance AI accelerator standards
- Arteris, Inc. (AIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Analyst Warns AMD Stock Has ‘Run Ahead of Itself’ - TipRanks.com
- Arteris, Inc. (AIP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Arteris Q2 2025 presentation: Revenue up 13%, stock surges 50% on AI momentum
- AMD Stock Slides As Chipmaker Posts In-Line Earnings
- Arteris earnings missed, revenue topped estimates
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hawkins, Arteris CFO, sells $51k in AIP stock
- Arteris Stock Surges After AMD Licenses FlexGen For Next-Generation AI Chiplet Design - Arteris (NASDAQ:AIP)
- Arteris stock soars after AMD licenses FlexGen IP for AI chiplet design
- Arteris (AIP) Moves 12.2% Higher: Will This Strength Last?
- Whalechip licenses Arteris FlexNoC 5 IP for near-memory computing ASIC
- Arteris director Raza sells $198k in AIP stock
- Arteris (AIP) CFO Hawkins sells $108k in stock
- Opinion: Forget the ‘Magnificent Seven’ — these 7 cheap tech and AI stocks are better buys right now
- Arteris Accelerates AI-Driven Silicon Innovation with Expanded Multi-Die Solution
- Arteris at Rosenblatt Summit: Navigating AI and Chip Complexity
- Arteris VP Paul Alpern sells $3,240 in common stock
Дневной диапазон
8.75 9.21
Годовой диапазон
5.46 12.64
- Предыдущее закрытие
- 8.93
- Open
- 8.95
- Bid
- 9.13
- Ask
- 9.43
- Low
- 8.75
- High
- 9.21
- Объем
- 866
- Дневное изменение
- 2.24%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 33.28%
- Годовое изменение
- 19.97%
