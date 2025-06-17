Moedas / AIP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AIP: Arteris Inc
10.19 USD 0.96 (10.40%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIP para hoje mudou para 10.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.46 e o mais alto foi 10.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Arteris Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIP Notícias
- VP da Arteris (AIP) vende ações no valor de US$ 88.805
- Arteris (AIP) VP Alpern sells $88,805 in shares
- Alpern, Arteris VP, sells $2.3k in AIP stock
- Hawkins, Arteris CFO, sells $3.9k in AIP stock
- Arteris CEO Janac sells $11k in shares
- Arteris joins UALink Consortium to advance AI accelerator standards
- Arteris, Inc. (AIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Analyst Warns AMD Stock Has ‘Run Ahead of Itself’ - TipRanks.com
- Arteris, Inc. (AIP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Arteris Q2 2025 presentation: Revenue up 13%, stock surges 50% on AI momentum
- AMD Stock Slides As Chipmaker Posts In-Line Earnings
- Arteris earnings missed, revenue topped estimates
- Morning News Wrap-Up: Tuesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Hawkins, Arteris CFO, sells $51k in AIP stock
- Arteris Stock Surges After AMD Licenses FlexGen For Next-Generation AI Chiplet Design - Arteris (NASDAQ:AIP)
- Arteris stock soars after AMD licenses FlexGen IP for AI chiplet design
- Arteris (AIP) Moves 12.2% Higher: Will This Strength Last?
- Whalechip licenses Arteris FlexNoC 5 IP for near-memory computing ASIC
- Arteris director Raza sells $198k in AIP stock
- Arteris (AIP) CFO Hawkins sells $108k in stock
- Opinion: Forget the ‘Magnificent Seven’ — these 7 cheap tech and AI stocks are better buys right now
- Arteris Accelerates AI-Driven Silicon Innovation with Expanded Multi-Die Solution
Faixa diária
9.46 10.22
Faixa anual
5.46 12.64
- Fechamento anterior
- 9.23
- Open
- 9.50
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Low
- 9.46
- High
- 10.22
- Volume
- 876
- Mudança diária
- 10.40%
- Mudança mensal
- 13.22%
- Mudança de 6 meses
- 48.76%
- Mudança anual
- 33.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh