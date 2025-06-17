QuotazioniSezioni
AIP: Arteris Inc

9.87 USD 0.42 (4.08%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIP ha avuto una variazione del -4.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.85 e ad un massimo di 10.40.

Segui le dinamiche di Arteris Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.85 10.40
Intervallo Annuale
5.46 12.64
Chiusura Precedente
10.29
Apertura
10.35
Bid
9.87
Ask
10.17
Minimo
9.85
Massimo
10.40
Volume
1.052 K
Variazione giornaliera
-4.08%
Variazione Mensile
9.67%
Variazione Semestrale
44.09%
Variazione Annuale
29.70%
