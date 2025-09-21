FiyatlarBölümler
AIMDW
AIMDW: Ainos Inc - warrants

0.1630 USD 0.0100 (6.54%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIMDW fiyatı bugün 6.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1531 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2025 aralığında işlem gördü.

Ainos Inc - warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.1531 0.2025
Yıllık aralık
0.0250 0.8000
Önceki kapanış
0.1530
Açılış
0.1532
Satış
0.1630
Alış
0.1660
Düşük
0.1531
Yüksek
0.2025
Hacim
17
Günlük değişim
6.54%
Aylık değişim
-18.50%
6 aylık değişim
37.79%
Yıllık değişim
218.98%
21 Eylül, Pazar