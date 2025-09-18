Moedas / AIMDW
AIMDW: Ainos Inc - warrants
0.1530 USD 0.0031 (2.07%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AIMDW para hoje mudou para 2.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1457 e o mais alto foi 0.1530.
Veja a dinâmica do par de moedas Ainos Inc - warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.1457 0.1530
Faixa anual
0.0250 0.8000
- Fechamento anterior
- 0.1499
- Open
- 0.1500
- Bid
- 0.1530
- Ask
- 0.1560
- Low
- 0.1457
- High
- 0.1530
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 2.07%
- Mudança mensal
- -23.50%
- Mudança de 6 meses
- 29.33%
- Mudança anual
- 199.41%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh