Währungen / AIMDW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AIMDW: Ainos Inc - warrants
0.1531 USD 0.0001 (0.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIMDW hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1531 bis zu einem Hoch von 0.2025 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ainos Inc - warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.1531 0.2025
Jahresspanne
0.0250 0.8000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1530
- Eröffnung
- 0.1532
- Bid
- 0.1531
- Ask
- 0.1561
- Tief
- 0.1531
- Hoch
- 0.2025
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- -23.45%
- 6-Monatsänderung
- 29.42%
- Jahresänderung
- 199.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K