AIMDW: Ainos Inc - warrants

0.1531 USD 0.0001 (0.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIMDW hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1531 bis zu einem Hoch von 0.2025 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ainos Inc - warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1531 0.2025
Jahresspanne
0.0250 0.8000
Vorheriger Schlusskurs
0.1530
Eröffnung
0.1532
Bid
0.1531
Ask
0.1561
Tief
0.1531
Hoch
0.2025
Volumen
10
Tagesänderung
0.07%
Monatsänderung
-23.45%
6-Monatsänderung
29.42%
Jahresänderung
199.61%
