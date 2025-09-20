CotationsSections
AIMDW: Ainos Inc - warrants

0.1630 USD 0.0100 (6.54%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AIMDW a changé de 6.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1531 et à un maximum de 0.2025.

Suivez la dynamique Ainos Inc - warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1531 0.2025
Range Annuel
0.0250 0.8000
Clôture Précédente
0.1530
Ouverture
0.1532
Bid
0.1630
Ask
0.1660
Plus Bas
0.1531
Plus Haut
0.2025
Volume
17
Changement quotidien
6.54%
Changement Mensuel
-18.50%
Changement à 6 Mois
37.79%
Changement Annuel
218.98%
